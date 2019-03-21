Уникальный летний сад появится на крыше кинотеатра "Керч" в Москве﻿

Летний сад на крыше и пять кинозалов появятся в кинотеатре "Керчь" в Бирюлеве Восточном после реконструкции, информирует портал столичного стройкомплекса.
Отмечается, что бывший советский кинотеатр превратится в многофункциональный районный центр общей площадью 12 тыс. кв. м с творческими мастерскими, магазинами, кафе и ресторанами.
Как сообщили в Москомархитектуре, подобные архитектурные решения будут использованы и для реконструкции других столичных кинотеатров. Прозрачные фасады будут также у обновленных кинотеатров "Рига" (СВАО), "Будапешт" (СВАО), "Ангара" (ЮАО), "Таллин" (ЮЗАО) и "Киргизия" (ВАО).
Кинотеатр "Керч" 1979 года постройки после реконструкции украсят панорамные окна. Верхнюю часть фасадов здания облицуют объемными керамическими панелями. Помимо этого, на фасаде также будет воссоздана историческая вывеска с названием кинотеатра.
Ранее сообщалось, в 2018 году Москомархитектура утвердила 11 проектов создания кинотеатров. Запланирована реконструкция старых советских кинотеатров. В их числе "Прага", "Рассвет", "Баку", "Алмаз", "Волга", "Улан-Батор" и "Киргизия".
Фото: news.rambler.ru
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