В Крыму не хватает банков для долевого строительства﻿

На фоне высокого спроса объем ввода жилья в Крыму за прошлый год в среднем вырос на 5%, а в случае с многоквартирными домами — на 34%, пишет "Коммерсант". Но эта ситуация в ближайшее время может измениться.

Как отмечают эксперты, из-за небольшого количества работающих в Крыму банков обязательный переход на проектное финансирование для застройщиков полуострова окажется сложнее, чем для девелоперов других российских регионов. Это может привести к падению на 40% ввода жилья на полуострове по итогам 2019 года.

В 2018 году ввод жилья в Крыму достиг 1,06 млн кв. м. Это больше на 5% относительно 2017 года. Строительство жилья в Крыму показало положительную динамику на фоне общего спада. По данным Росстата, по итогам 2018 года суммарный ввод жилья в России сократился на 4,9%, до 75,3 млн кв.м. В Москве ввод жилья за прошлый год вырос на 3,6%, до 3,54 млн кв.м. В Подмосковье, напротив, снизился до 8,78 млн кв.м (- 3,2%).

Тренд на увеличение ввода жилья в Крыму по итогам этого года может переломиться. По словам гендиректора 360 Flat Евгения Клочкова, переход на проектное финансирование для застройщиков Крыма будет непростым.

"Здесь работает ограниченное количество банков. Большой вопрос, насколько готовы будут не только местные застройщики, но и финансовые организации к новой системе работы", — отметил Клочков.

По прогнозам аналитиков, если ситуация с банками на полуострове не выровняется, то до конца текущего года ввод жилья в Крыму может сократится почти на 40%.

Фото: primechaniya.ru

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