Квартира за 3000 рублей в месяц: туалет в общем коридоре, вода из колонки

Можно ли снять квартиру дешевле среднерыночных ставок? Это непросто. Но, оказывается, нет ничего невозможного, если арендатор готов морально и физически испытывать всякого рода неудобства, говорится в исследовании компании "МИР КВАРТИР".

Если он готов оказывать собственнику жилья некоторые услуги, то жить в квартире он может вообще даром.

Квартиру в Ивановской области ("бабушкин вариант") предлагают за 1500 рублей в месяц плюс оплата коммуналки. Владелец просит только оплату в cpoк. И еще - не шуметь в нoчное вpeмя: "сoceди хорошиe, нo им требуется покой — люди пожилые".

В Петрозаводске условия еще хуже: туалет в общем коридоре, вода из колонки, отопление печное. Цена вопроса — 3000 рублей в месяц.

Во Владимире сдается квартира за 2000 рублей в месяц. Из мебели есть диван, шкаф, тумба, стол. Отопление печное, электричество, вода только холодная. Но "санузел в коридоре запирается".

Есть еще один способ сэкономить на аренде. Например, заселиться в квартиру совсем без мебели. Так, в Омской области такую сдают за 2000 рублей. Аналогичное жилье по предлагают в Архангельской области за 3000 рублей "чистоплотным русским людям".

Существуют и другие варианты бюджетной аренды. Например, бесплатное проживание за ремонт в квартире или за уход за пожилыми людьми.

Фото: dn.vgorode.ua

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