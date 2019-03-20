Парк "Зарядье" номинирован на World Travel Awards как новый символ российской столицы

Московский парк "Зарядье" выдвинут на престижную международную премию в сфере туризма World Travel Awards сразу в двух номинациях, информирует портал столичной мэрии.

Как новый символ российской столицы парк поборется за туристический "Оскар" в двух номинациях: "Ведущая туристическая достопримечательность Европы 2019" и "Ведущий объект привлечения туризма в Европе 2019".

Сообщается, что премия World Travel Awards учреждена в 1993 году в Лондоне. Премия считается одной из самых престижных наград в области туризма. Победителей выбирает аудитория и профессиональное жюри в несколько этапов по многим критериям. Прежде всего это качество сервиса, удовлетворенность гостей, безопасность и развитая инфраструктура. Проголосовать за парк можно на сайте премии до 28 апреля.

Международную премию World Travel Awards называют туристическим "Оскаром". Ежегодно престижную статуэтку получают лучшие авиакомпании, отели, курорты, парки. А также туристические операторы и даже целые города.

Фото: tvc.ru

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