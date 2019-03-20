21 марта в Москве на Троекуровском кладбище похоронят внезапно скончавшуюся певицу Юлию Началову, сообщает портал День. online. 38-летняя певица умерла после срочной госпитализации и заражении крови.
Обсуждая волнующую всех тему, в СМИ звучали версии, что организм популярной российской певицы сдал после судебных разбирательств с бывшим гражданским мужем по поводу московской квартиры стоимостью 40 миллионов рублей.
Стало известно, что хоккеист Александр Фролов пытается лишить Началову жилья. Он подал судебный иск о своих правах на недвижимость. Именно после этого у певицы подскочил уровень сахара в крови. В результате 38-летняя артистка погибла, не выдержав тяжелых операций.
В свою очередь, как информирует портал, представитель спортсмена заявил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, иск предъявили Фролову о взыскании средств, которые хоккеист заплатил за совместную недвижимость.
Фролов и Началова находились пять лет в гражданском браке. Они расстались в 2016 году.
Как сообщают СМИ, Фролов и Началова заключили договор купли-продажи половины квартиры. Певица получила все средства, выдав расписку. Но после пошла в суд, заявив, что заблуждалась при подписании договора.
Фото: dailystorm.ru
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