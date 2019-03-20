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Источник Правда.Ру

Бездомные американцы начали переселятся на автостоянки﻿

Недвижимость

В США всё больше людей стало терять кров и переселяться в убежища на автостоянки, пишут "Известия". В Лос-Анджелесе в рамках программы "Безопасная стоянка" более 15 тыс. человек ежедневно ночуют в жилье на колесах.

Бездомные американцы начали переселятся на автостоянки﻿. 401129.jpeg

Простые обыватели не находят ничего лучше, чем переезд в мобильные вагончики. Хотя изначальное их предназначение — долгое путешествие большой семьёй.

Как сообщается, сотни тысяч американцев ежегодно остаются без крова. Их бюджет не позволяет покупать жилье и оплачивать коммунальные услуги.

По данным Министерства жилищного строительства и городского развития США, только в 2017 году 500 тыс. человек оказались на улице.

В настоящее время самая большая концентрация бездомных наблюдается в Калифорнии. Они живут в автомобилях, заброшенных зданиях и парках.

В Лос-Анджелесе в рамках программы "Безопасная стоянка" более 15 тыс. человек ежедневно ночуют на улице в своих автомобилях. При этом парковки хорошо охраняются, чтобы бездомные автовладельцы могли ощущать себя в безопасности.

Фото: youtube.com

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