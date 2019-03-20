Дом на Кипре можно приобрести на деньги от продажи "двушки" в Петербурге

Деньги от продажи однокомнатной квартиры в Петербурге полностью покроют покупку квартиры в Белоруссии, на Украине, в Грузии и Болгарии, сообщает портал Дни. ру. Двухкомнатные квартиры в Петербурге уже сопоставимы по цене с жильем на Кипре и в Греции.

Как отмечают эксперты, имея накопления, петербуржцы смогут приобрести жилье и в Черногории. Тем не менее Латвия, Испания, Италия и Чехия доступны только жителям Белокаменной.

У москвичей оказалось больше возможностей для покупки зарубежной недвижимости. Продажа однокомнатной квартиры в столице поможет решить вопрос с жильем в большинстве стран, куда хотели бы переехать соотечественники.

Однако даже житель Москвы, продав однокомнатную квартиру, не сможет купить недвижимость на Кипре, Испании, Италии, Чехии и, конечно, Арабских Эмиратах.

Наиболее доступная для вложений в зарубежную недвижимость страна — Египет. Средний чек покупки жилья в этой стране составляет 2,2 млн руб.

Эта сумма сопоставима со стоимостью однокомнатной квартиры в крупнейших российских мегаполисах. Второе место занимает Абхазия. Третье — Эстония.

Фото: summerhotels. ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Дома на Сахалине и Курилах отремонтируют по проекту "Жилье и городская среда"﻿

Куда податься миллионеру: жилье в Гонконге

В каких городах России прибыльно сдавать жилье в аренду