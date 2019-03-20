Особняк, ранее принадлежавший основателю Reebok Полу Файерману, выставлен на продажу в Бруклине, информирует РБК. Дом продается с огромным дисконтом в $52 млн.
Итоговая цена жилища — $38 млн. Сообщается, что в 2016 году дом появился на рынке по цене $90 млн. В начале 2019 года стоимость была снижена до $69 млн.
Общая площадь особняка под названием Woodland Manor составляет 26 кв. футов. Дом в колониальном стиле был построен в 1999 году. В нем восемь спален, 13 санузлов, гостиная с куполообразным потолком, библиотека, бильярдная. А также тренажерный зал, кабинет и столовая.
Отмечается, что в доме надежная система пожарной охраны и очень хорошая звукоизоляция. Вокруг особняка ухоженные газоны и несколько прудов. На территории множество кустарников и деревьев.
Не так давно звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо продал свою виллу у озера в Лос-Анджелесе со скидкой $150 тысяч. Не менее известный актер Чарли Шин вынужден был снизить стоимость своего особняка для вечеринок на $1,5 млн.
Фото: Realtor.com
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