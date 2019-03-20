Дом основателя Reebok продается со скидкой в $52 млн

Особняк, ранее принадлежавший основателю Reebok Полу Файерману, выставлен на продажу в Бруклине, информирует РБК. Дом продается с огромным дисконтом в $52 млн.

Итоговая цена жилища — $38 млн. Сообщается, что в 2016 году дом появился на рынке по цене $90 млн. В начале 2019 года стоимость была снижена до $69 млн.

Общая площадь особняка под названием Woodland Manor составляет 26 кв. футов. Дом в колониальном стиле был построен в 1999 году. В нем восемь спален, 13 санузлов, гостиная с куполообразным потолком, библиотека, бильярдная. А также тренажерный зал, кабинет и столовая.

Отмечается, что в доме надежная система пожарной охраны и очень хорошая звукоизоляция. Вокруг особняка ухоженные газоны и несколько прудов. На территории множество кустарников и деревьев.

Не так давно звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо продал свою виллу у озера в Лос-Анджелесе со скидкой $150 тысяч. Не менее известный актер Чарли Шин вынужден был снизить стоимость своего особняка для вечеринок на $1,5 млн.

Фото: Realtor.com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Купеческий особняк XIX века в Карелии выставили на продажу за 7 млн руб.﻿

Брюс Уиллис купил новый особняк в Лос-Анджелесе

Российский хоккеист Илья Ковальчук выставил на продажу свой особняк в Нью-Джерси﻿