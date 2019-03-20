Рейтинг высотности новостроек возглавили Москва, Екатеринбург и Петербург﻿

Самым высоким строящимся жилым объектом в России является 77-этажный комплекс апартаментов в Москве, говорится в исследовании компании "Талан". За столицей идет Екатеринбург с 37-этажным многоквартирным домом и Санкт-Петербург с 32-этажным жилым домом.

Десятку лидеров в федеральном рейтинге высотности жилых новостроек замыкает Нижний Новгород с 25-этажными жилыми проектами.

Как отмечают эксперты, в настоящее время средняя этажность строящихся многоквартирных домов в городах-миллионниках России составляет 16 этажей.

Минимальное значение средней этажности строящегося жилья зафиксировано в Перми (13 этажей), максимальное — в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В этих городах средний показатель составляет 20 этажей. В столичном мегаполисе среднее значение составляет 18,4 этажа.

В настоящее время самая высокая доля возводимых многоквартирных домов, этажность которых не превышает 5 этажей, зафиксирована в Краснодаре (22% от общего объема предложения).

Лидерами по количеству жилых высоток стали Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москва. В этих городах строящиеся многоквартирные объекты с 17 и более наземными этажами занимают свыше 60% от общего числа строящихся домов.

Фото: avaho.ru

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