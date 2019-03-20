Доходный дом с магазинами на Кузнецком объявили памятником архитектуры

В столице Доходный дом с магазинами на улице Кузнецкий Мост стал объектом культурного наследия регионального значения, информирует "Интерфакс". Здание построено в 1901 году по проекту московского архитектора Митрофана Арсеньева.

Сообщается, что доходный дом возвели в стилистике эклектики начала XX века. Здание с торговыми помещениями хорошо сохранило первоначальный облик. Дом обладает несомненной архитектурно-художественной ценностью и градоформирующей значимостью.

Отмечается, что проект доходного дома в три-четыре этажа был реализован не в полной мере. В 1901 году возвели только левую (западную) часть здания. Тогда дом принадлежал почетному гражданину Александру Арбатскому. Однако спустя год он решил продать здание. Его купила вдова генерал-майора Мария Сокол.

Главный фасад доходного дома имеет несимметричную композицию. Его украшают горельефные изображения в виде стилизованных герм с ионическими капителями и четырьмя масками Гермеса.

Известно, что после революции здание перешло государству. С 1920 года в нем разместили "Дом коммуны фабрики №16 Москвшвея". В настоящее время в здании располагаются офисы и магазины.

Памятник находится под охраной государства. Его снос запрещен.

Фото: msk.kp.ru

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