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Источник Правда.Ру

Штрафы за прогулки по крышам увеличат до 200 тыс. рублей

Недвижимость

Гулять по крышам или проводить экскурсии и без специального оборудования планируется запретить в Москве и Санкт-Петербурге, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на Общественную палату.

Штрафы за прогулки по крышам увеличатся до 200 тыс. рублей. 401089.jpeg

В ближайшее время обсуждение законодательной инициативы будет вынесено на федеральный уровень. Как отмечают авторы проекта, совсем запрещать руфинг нельзя. Это даст совершенно обратный эффект в виде резкого роста участников данной субкультуры.

Тем не менее планируется ввести законодательное регулирование деятельности руферов. А также определить их возможности и формат взаимодействия с владельцами зданий.

По мнению законодателей необходимо четко прописать требования по обеспечению безопасности и возрастные ограничения.

Также необходимо ввести обязательное лицензирование коммерческой деятельности по организации экскурсий и других мероприятий на крышах домов и ввести ответственность (вплоть до уголовной) за вовлечение в занятие руфингом несовершеннолетних. А также за распространение материалов о данном виде увлечения в социальных сетях.

Фото: .russiantraveller.ru

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