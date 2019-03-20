Гулять по крышам или проводить экскурсии и без специального оборудования планируется запретить в Москве и Санкт-Петербурге, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на Общественную палату.
В ближайшее время обсуждение законодательной инициативы будет вынесено на федеральный уровень. Как отмечают авторы проекта, совсем запрещать руфинг нельзя. Это даст совершенно обратный эффект в виде резкого роста участников данной субкультуры.
Тем не менее планируется ввести законодательное регулирование деятельности руферов. А также определить их возможности и формат взаимодействия с владельцами зданий.
По мнению законодателей необходимо четко прописать требования по обеспечению безопасности и возрастные ограничения.
Также необходимо ввести обязательное лицензирование коммерческой деятельности по организации экскурсий и других мероприятий на крышах домов и ввести ответственность (вплоть до уголовной) за вовлечение в занятие руфингом несовершеннолетних. А также за распространение материалов о данном виде увлечения в социальных сетях.
Фото: .russiantraveller.ru
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