Пилотный проект "Умный город" начнут внедрять в Березниках и Перми

Власти Пермского края и администрация города Березники подписали соглашение с Минстроем о цифровизации городского хозяйства, информирует ТАСС. Таким образом будет дан старт пилотному проекту "Умный город" в России.

Как сообщили в администрации губернатора Пермского края, в Перми и Березниках будет реализован пилотный федеральный проект. Он направлен на внедрение в российских городах передовых цифровых и инженерных решений. А также организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в сфере городского хозяйства.

Как сообщалось ранее, Минстрой одобрил заявку Пермского края на включение в список пилотных муниципальных образований двух городов региона. В Перми и Березниках будет внедряться комплекс мероприятий в рамках проекта "Умный город". Проект направлен на то, чтобы сформировать эффективную систему управления городским хозяйством и в значительно степени повысить конкурентоспособность российских городов. А также на создание безопасных и комфортных условий для граждан.

Фото: udm-info.ru

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