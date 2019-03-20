Каждый девятый покупатель квартиры в новостройке приобретает машино-место﻿

Продажи машино-мест около новостроек Москвы выросли в 2018 году на 36%, говорится в исследовании компании ЦИАН. Продажи мест в паркингах опережает и опередили динамику сделок с жильем.

Как отмечают эксперты, среди покупателей квартир и апартаментов на первичном рынке Московского региона наблюдается рост интереса к машино-местам в паркингах. По итогам 2018 года спрос на них в новостройках вырос на 36%. Это превышает темпы прироста сделок с жильем (плюс 25% за аналогичный период).

Всего по итогам 2018 года застройщики продали около 16,2 тыс. парковочных мест. Лидером по объему продаж среди субрынков столичной агломерации стала Москва в старых границах — 12 тыс. сделок.

По статистике, каждый 9-й покупатель жилья на первичном рынке Московского региона приобрел машино-место. Самое дорогое парковочное место в новостройках региона стоит 5,6 млн рублей. Самое бюджетное — 100 тыс. рублей. Самые дешевые парковочные места в старых границах столицы можно приобрести в районах за МКАД. Их средняя стоимость составляет порядка 62-х тысяч рублей.

Фото: kr-molodegny.ru

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