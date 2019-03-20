Новые правила проектирования и монтажа электроустановок жилых и общественных зданий, разрешающие использование электропроводов из алюминиевых сплавов, вступают в силу 20 марта, информирует ТАСС.
Помимо этого, приказ Минстроя устанавливает минимальную толщину алюминиевых проводов для различных типов электросетей, а также определяет особенности их монтажа в жилых домах.
Отмечается, что в 2003 году использование электропроводов из алюминиевых сплавов было запрещено из соображений безопасности. С 20 марта 2019 года Минстрой разрешает использование проводки с жилами из алюминиевой катанки (проволоки круглого сечения) определенных марок — 8176 и 8030 — для проектирования и монтажа электросетей.
В новых правилах сказано, что внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с жилами из меди или алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030 по ГОСТ Р 58019, шинопроводами с медными шинами.
Кроме внутренних электросетей свод правил разрешает использовать проводку из алюминиевых сплавов в отдельных групповых линиях питания электроплит.
Такую проводку теперь разрешают использовать также в "замоноличенных" групповых сетях в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или строительных пустотах.
Фото: diy.obi.ru
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