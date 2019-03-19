70-летний Леонтьев купил дом в Майами и готовится впервые стать отцом﻿

"Казанове" отечественной эстрады Валерию Леонтьеву исполнилось 70 лет. Несмотря на возраст, звезда эстрады готовится впервые стать отцом, сообщает портал Дни.ру.

Как пишут СМИ, значительную часть своих немалых гонораров певец тратит на покупку недвижимости. В частности, недавно артист обзавелся новым домом в Майами. В доме шесть спален, бассейн, тренажерный зал. Особняк расположен на набережной. Дом записан на Валерия Леонтьева и его супругу Людмилу. Планируется, что в особняке будет отведено место для детской.

По словам бывшего администратора артиста Александра Богдановича, 70-летний Валерий Леонтьев в последние годы занят поиском суррогатной матери для своего будущего ребенка.

Раньше артист увлечен карьерой и не думал о прибавлении в семействе. Но теперь все изменилось.

К своему юбилею и к будущему отцовству артист подошел в статусе одного из самых популярных исполнителей. Его гонорар за частный корпоратив или кассовый концерт составляет иногда более миллиона рублей при полных аншлагах.

Фото: eg.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Известный американский комик спародировал Валерия Леонтьева. ВИДЕО