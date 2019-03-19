Deutsche Bank предоставил американскому лидеру Дональду Трампу кредиты на сумму более $2 млрд до того, как он стал президентом США, информирует ТАСС. Кредиты были выданы Трампу в течении нескольких лет.
Сообщается, что сначала Deutsche Bank отказывался от сотрудничества с Трампом из-за серии его крупных банкротств.
В 1990-х Deutsche Bank только еще зарабатывал себе репутацию на рынке финансовых услуг США. Эта финансовая организация совершала рискованные операции, на которые не решались идти крупные американские банки.
Стало известно, что в 2005 году банк выдал Трампу кредит на небоскреб на более $500 млн под гарантию $40 млн. Трамп не смог выплатить этот кредит из-за финансового кризиса 2008 года. Хотя небоскреб был в целом построен.
Deutsche Bank предъявил миллиардеру иск. Но в итоге ограничился требованием лишь оговоренных $40 млн. Отмечается, что банк, когда рассматривал заявку Трампа, оценил его активы в около $788 млн. Сам же Трамп заявлял, что его активы стоят гораздо больше — порядка $3 млрд.
Фото: eadaily.com
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