Deutsche Bank выдал Трампу более $2 млрд на строительство небоскребов

Deutsche Bank предоставил американскому лидеру Дональду Трампу кредиты на сумму более $2 млрд до того, как он стал президентом США, информирует ТАСС. Кредиты были выданы Трампу в течении нескольких лет.

Сообщается, что сначала Deutsche Bank отказывался от сотрудничества с Трампом из-за серии его крупных банкротств.

В 1990-х Deutsche Bank только еще зарабатывал себе репутацию на рынке финансовых услуг США. Эта финансовая организация совершала рискованные операции, на которые не решались идти крупные американские банки.

Стало известно, что в 2005 году банк выдал Трампу кредит на небоскреб на более $500 млн под гарантию $40 млн. Трамп не смог выплатить этот кредит из-за финансового кризиса 2008 года. Хотя небоскреб был в целом построен.

Deutsche Bank предъявил миллиардеру иск. Но в итоге ограничился требованием лишь оговоренных $40 млн. Отмечается, что банк, когда рассматривал заявку Трампа, оценил его активы в около $788 млн. Сам же Трамп заявлял, что его активы стоят гораздо больше — порядка $3 млрд.

Фото: eadaily.com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Нью-йоркский небоскреб из "Человека-паука" продают $150 млн﻿

Деревянный небоскреб - это возможно?

Небоскреб на отпечатке пальца правителя возведут в Эмиратах﻿