Рекордно дорогую усадьбу в России оценили в 5 млрд рублей﻿

Усадьба с 24 спальнями на Рублево-Успенском шоссе является самым дорогим особняком, представленным в России в открытой продаже, говорится в исследовании компании ЦИАН. Загородная резиденция обойдется новому покупателю почти в 5 млрд рублей.

Сообщается, что особняк находится в коттеджном поселке "Сады Майендорф". Первоначальная стоимость лота — $75 млн. Это соответствует 4,95 млрд рублей.

В объявлении о продаже указано, что в усадьбе есть зал для боулинга и 50-метровый бассейн. А также крытое помещение для мини-гольфа и spa-комплекс.

Площадь дома составляет 19 тыс. квадратных метров. Здание окружено лесным массивом площадью 3 гектара.

Второе месте по стоимости занимает усадьба в готическом стиле в Новой Москве. Ее цена — 2,31 млрд рублей. В усадьбе площадью 2,5 тыс. кв метров есть зимний сад с прудом и водопадом.

На третьем месте стоит усадьба в селе Никольское Калужской области. За особняк XVIII века с парком площадью 10 гектаров просят "всего" 990 млн рублей.

Фото: yandex.ru

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