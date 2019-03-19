Историческая усадьба XIII века, принадлежавшая российскому мореплавателю, первооткрывателю Отто Коцебу выставлена на продажу в 50 км от Таллина, информирует РБК.
Отмечается, что в мызе (поместье) под названием Кыуэ русский путешественник Отто Коцебу, открывший в Тихом океане 399 островов, жил в XIX веке.
В настоявшее время старинную усадьбу можно приобрести за €3,8 млн.
Сообщатся также, что поместье, возведенное еще в XIII веке, сегодня служит гостиницей. Более 15 гектаров парковой зоны окружают дом с паркетным полом, вековыми балками и роскошной отделкой.
В поместье есть винный погреб и библиотека. Имеются крытый бассейн и сауна. Поместье полностью отреставрировано.
Отто Коцебу совершил три кругосветных плавания в период с 1803 по 1826 год. Путешественнику принадлежит открытие почти 400 островов в Тихом океане, залива Коцебу и архипелага Румянцева. Последние 16 лет своей жизни Отто Коцебу провел в Кыуэ.
Фото: visitestonia.com
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Музей-усадьба Тютчева примет прежний облик
Усадьба Долгоруких стала музеем Церетели
Усадьба предка Пушкина сгорела от умышленного поджога
|Усадьба Шингаревых-Плотниковых изюминка центра Архангельска
Есть серьезное различие между транспортными и боевыми вертолетами в вооруженных силах разных стран.
Об этом сообщают латышские средства массовой информации.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Как будет проходить транзит власти в Казахстане от Нурсултана Назарбаева к "второму президенту" "Правде.Ру" рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.