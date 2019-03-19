Поместье Кыуэ российского мореплавателя выставили на продажу в Эстонии

Историческая усадьба XIII века, принадлежавшая российскому мореплавателю, первооткрывателю Отто Коцебу выставлена на продажу в 50 км от Таллина, информирует РБК.

Отмечается, что в мызе (поместье) под названием Кыуэ русский путешественник Отто Коцебу, открывший в Тихом океане 399 островов, жил в XIX веке.

В настоявшее время старинную усадьбу можно приобрести за €3,8 млн.

Сообщатся также, что поместье, возведенное еще в XIII веке, сегодня служит гостиницей. Более 15 гектаров парковой зоны окружают дом с паркетным полом, вековыми балками и роскошной отделкой.

В поместье есть винный погреб и библиотека. Имеются крытый бассейн и сауна. Поместье полностью отреставрировано.

Отто Коцебу совершил три кругосветных плавания в период с 1803 по 1826 год. Путешественнику принадлежит открытие почти 400 островов в Тихом океане, залива Коцебу и архипелага Румянцева. Последние 16 лет своей жизни Отто Коцебу провел в Кыуэ.

Фото: visitestonia.com

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