Бывшую усадьбу ссыльного графа Бестужева-Рюмина выставили на продажу в Подмосковье

Бывшую усадьбу ссыльного графа Алексея Бестужева-Рюмина выставили на продажу, информирует Лента.ру. Усадьба построена на берегу Можайского водохранилища и имеет собственную береговую линию протяженностью 400 метров.

Сообщается, что общая площадь земельного участка — 5,4 гектара. На участке есть станция обезжелезивания воды площадью 17 квадратных метров. Также имеется собственная насосная станция и котельная. Помимо этого, есть сауна, изолятор для больных, тысячеметровый склад и три жилых корпуса площадью от 270-ти до 950 кв. м.

На территории располагаются два административно-жилых здания и столовая площадью 520 квадратных метров.

Но это еще не все. В распоряжении будущих владельцев усадьбы будут два пруда, футбольное и волейбольное поля, действующий собор и песчаный подход к Можайскому водохранилищу.

В перечень коммуникаций входят собственная скважина для питьевой воды, газ, электричество и своя канализация.

Сообщается, что имение Горетово формировалось на протяжении XVIII века. Сначала оно принадлежало семье Мусиных-Пушкиных. Потом перешло к Бестужеву-Рюмину. Весной 1759 года императрица Елизавета велела сослать графа в Горетово. Бестужев с семьей жил здесь до 1762 года, пока Екатерина II не помиловала опального графа.

Фото: apartment.ru

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