Соборная мечеть Крыма предположительно будет достроена осенью этого года, информирует "Интерфакс". Монолитные работы уже практически завершены. В настоящее время идет наладка электросети и коммуникаций.
По словам ответственного секретаря муфтия Крыма Айдера Аджимандетова, в скором времени начнут устанавливать окна. Затем на очереди — отделочные работы. И в завершении будет произведено благоустройство всей территории собора.
Главная Соборная мечеть Крыма возведена в османском стиле. Ее украшает большой купол. А также четыре минарета и дворик с малыми куполами. Орнаменты и росписи будут выполнены в уникальной стилистике, характерной для крымских татар.
При возведении мечети были использованы как отечественные и зарубежные материалы. В частности, фасадная часть выполнена из известняковой породы "аэро крем". Она была привезена из Турции.
Отмечается, что Соборная мечеть Крыма станет одной из самых больших в Восточной Европе. Ее вместимость составит более 5 тыс. верующих.
Фото: vestikavkaza.ru
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