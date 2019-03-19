Главную Соборную мечеть Крыма достроят этой осенью

Соборная мечеть Крыма предположительно будет достроена осенью этого года, информирует "Интерфакс". Монолитные работы уже практически завершены. В настоящее время идет наладка электросети и коммуникаций.

По словам ответственного секретаря муфтия Крыма Айдера Аджимандетова, в скором времени начнут устанавливать окна. Затем на очереди — отделочные работы. И в завершении будет произведено благоустройство всей территории собора.

Главная Соборная мечеть Крыма возведена в османском стиле. Ее украшает большой купол. А также четыре минарета и дворик с малыми куполами. Орнаменты и росписи будут выполнены в уникальной стилистике, характерной для крымских татар.

При возведении мечети были использованы как отечественные и зарубежные материалы. В частности, фасадная часть выполнена из известняковой породы "аэро крем". Она была привезена из Турции.

Отмечается, что Соборная мечеть Крыма станет одной из самых больших в Восточной Европе. Ее вместимость составит более 5 тыс. верующих.

Фото: vestikavkaza.ru

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