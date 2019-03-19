Заключен тысячный договор с жителем Московского региона на предоставление участка в рамках программы "Дальневосточный гектар", информирует портал столичной мэрии. Каждый четвертый от общего числа получателей земли на Дальнем Востоке — это москвич или житель Подмосковья.
Отмечается, что с начала действия федеральной программы "Дальневосточный гектар" заключен тысячный договор с жителем Московского региона на бесплатное предоставление земельного участка.
Помимо этого, по 241 заявке получены положительные решения. Москва и Подмосковье показывают наибольший интерес к этой программе среди других регионов России.
Самый большой интерес столичные жители проявляют к Приморью. На этот регион приходится около 64% заявок. Дальше идет Сахалинская область (18% заявок). Третье место делят Хабаровский и Камчатский край — по 6 процентов.
Сообщается также, что за все время действия программы россиянам передано в безвозмездное пользование свыше 50 тысяч дальневосточных земельных участков.
Фото: rt.rbc.ru
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