Центральный Банк России назвал строительный сектор лидером по выводу средств в теневую сферу в 2018 году, информирует РБК. Оценка по итогам года дана регулятором впервые.
К финансовым услугам теневого характера Центральный Банк относит операции, направленные в конечном счете на обналичивание денежных средств. Либо в целях ухода от уплаты налогов их вывод за рубеж по фиктивным основаниям. А также для легализации преступных доходов и в коррупционных целях.
По данным Центробанка, на компании строительного сектора в 2018 году пришлось 29% теневых финансовых таких операций. Также в список попала сферы услуг, оптово-розничная торговля товарами промышленного назначения и народного потребления.
По данным регулятора, в российском финансовом секторе объемы сомнительных операций постепенно снижаются. Если по итогам 2015 года Центральный Банк России оценивал рынок обналичивания в 600 млрд руб., то в 2017 году - в 326 млрд. В 2018-м году - в 176 млрд рублей.
Фото: liveangarsk.ru
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