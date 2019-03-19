На начало марта 2019 года доля запросов, поступивших от иностранных арендаторов, составила почти 2/3 (60%) от общего числа всех обращений, говорится в исследовании компании Savills. Оставшаяся часть обращений пришлась на россиян.
Как отмечают эксперты, традиционно наибольшее число запросов приходит от арендаторов из Франции - 10% спроса.
На втором месте - граждане Италии. На их долю пришлось около 6% запросов элитной аренды в исторической части столичного мегаполиса.
Большой интерес к аренде элитных квартир наблюдается со стороны выходцев из Великобритании, США и Индии. Соответственно по 3% спроса. Реже обращаются граждане Венесуэлы, Сингапура, Новой Зеландии и Мексики.
По данным компании Savills, на начало марта 2019 года самыми популярными районами на рынке высокобюджетной аренды столицы стали Ленинградский проспект (12% спроса), Замоскворечье, Фрунзенская и Лубянка-Китай-Город. На каждую локацию приходится примерно по 7% спроса.Средний чек арендованного жилья в этой категории составил 260 000 руб. за объект в месяц.
Фото: homehunter.ru
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