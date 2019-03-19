Иностранные граждане арендуют две трети элитного жилья в Москве

На начало марта 2019 года доля запросов, поступивших от иностранных арендаторов, составила почти 2/3 (60%) от общего числа всех обращений, говорится в исследовании компании Savills. Оставшаяся часть обращений пришлась на россиян.

Как отмечают эксперты, традиционно наибольшее число запросов приходит от арендаторов из Франции - 10% спроса.

На втором месте - граждане Италии. На их долю пришлось около 6% запросов элитной аренды в исторической части столичного мегаполиса.

Большой интерес к аренде элитных квартир наблюдается со стороны выходцев из Великобритании, США и Индии. Соответственно по 3% спроса. Реже обращаются граждане Венесуэлы, Сингапура, Новой Зеландии и Мексики.

По данным компании Savills, на начало марта 2019 года самыми популярными районами на рынке высокобюджетной аренды столицы стали Ленинградский проспект (12% спроса), Замоскворечье, Фрунзенская и Лубянка-Китай-Город. На каждую локацию приходится примерно по 7% спроса.Средний чек арендованного жилья в этой категории составил 260 000 руб. за объект в месяц.

Фото: homehunter.ru

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