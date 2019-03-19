Доля экспонируемых проектов на этапе монтажа этажей в старой Москве за год снизилась на 21 п. п., до 25%, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость. Количество объектов на финальной стадии строительства выросло до 55%.
Как отмечают эксперты, основная часть продаж в прежних границах столицы приходится на готовые дома. Их доля составляет 48%. В Подмосковье это проявляется еще ярче. Там число проектов на этапе монтажа этажей сократилось на 59% — до 23%. В тоже время доля домов на стадии отделки поднялась с 6% до 60%.
Большинство покупателей в области (82%) предпочитают приобретать квартиры именно в максимальной степени готовности.
Аналитики прогнозируют, что количество готовых домов в спросе будет увеличиваться. Изменение может в дальнейшем привести к корректировке цен. В итоге разница в стоимости жилья в проекте на стадии котлована и в построенном доме окажется не столь значительной, как это было в прежние годы. И почти 60% покупателей в Московском регионе отдадут предпочтение жилью в готовых новостройках.
Фото: urbanlook.ru
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К столь любопытному выводу пришли европейские ученые. Доклад исследователей из Европы опубликован на страницах научного издания EurekAlert!.
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