Банки начнут продавать изъятые квартиры вместе с жильцами

Уже через два года выставленные на продажу банками проблемные квартиры с проживающими и зарегистрированными в них жильцами могут сформировать 10% от общего объема предложения жилья на вторичном рынке столицы, пишет "Коммерсант".

Как отмечают эксперты, несмотря на то, что подобная недвижимость будет продаваться с большим дисконтом, который может доходить до 30%, распорядиться ею будет непросто.

По прогнозам аналитиков, объем предложения конфискованного жилья в ближайшие года может увеличится в пять раз.

В настоящее время эти предложения формируют 2% реализуемого вторичного жилья. В январе совокупный объем этого рынка в старых границах Москвы составил 18,9 тыс. лотов.

По мнению экспертов, изъятые банками квартиры на рынке стали появляться на фоне ипотечного бума. В 2018 году в Москве и Подмосковье с привлечением кредита было заключено 56%, или 80 тыс. сделок по покупке недвижимости. Это на 6% больше, чем в 2017 году.

Фото: realnoevremya.ru

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