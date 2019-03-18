Почти половина всех летних кафе в этом году разместится в Центральном административном округе столицы, информирует ТАСС.
Летний сезон работы открытых веранд стартует с 1 апреля. Он продлится до 1 ноября. Уже в середине марта многие владельцы заведений общепита приступили к их монтажу на улицах столичного мегаполиса.
Отмечается, что в этом году власти города намерены провести две масштабные проверки работы летних кафе. Одну — в апреле. Вторую — в ноябре для контроля их своевременного демонтажа. Если владелец кафе опоздает, ему грозит штраф до 300 тысяч. А в крайнем случае и лишение возможности открыть веранду в следующем году.
Ранее сообщалось, что россиянам понравился формат кафе fast-casual. Этот формат сочетает высокое качество еды и ее быстрое приготовление.
Ожидается, что количество летних кафе в Москве в этом году не снизится по сравнению с прошлым, когда в столице проходили мероприятия чемпионата мира по футболу.
Фото: vistanews.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Московские рестораторы готовятся к открытию сезона летних кафе
Пробравшиеся в феминистское кафе мужчины пожаловались на агрессию посетительниц
В кафе под Саратовом взорвался газовый котел
Догхантеры и котокафе объявлены вне закона
К столь любопытному выводу пришли европейские ученые. Доклад исследователей из Европы опубликован на страницах научного издания EurekAlert!.
Об этом сообщают латышские средства массовой информации.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Ради самолюбования российские СМИ сколько угодно могут называть Лукашенко колхозником. Ну а какой-то клерк из белорусского МИДа считает возможным назвать российского посла счетоводом или бухгалтером.