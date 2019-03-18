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Источник Правда.Ру

Рестораторы Москвы откроют более 3 тысяч летних кафе

Недвижимость

Почти половина всех летних кафе в этом году разместится в Центральном административном округе столицы, информирует ТАСС.

Рестораторы Москвы откроют более 3 тысяч летних кафе. 400960.jpeg

Летний сезон работы открытых веранд стартует с 1 апреля. Он продлится до 1 ноября. Уже в середине марта многие владельцы заведений общепита приступили к их монтажу на улицах столичного мегаполиса.

Отмечается, что в этом году власти города намерены провести две масштабные проверки работы летних кафе. Одну — в апреле. Вторую — в ноябре для контроля их своевременного демонтажа. Если владелец кафе опоздает, ему грозит штраф до 300 тысяч. А в крайнем случае и лишение возможности открыть веранду в следующем году.

Ранее сообщалось, что россиянам понравился формат кафе fast-casual. Этот формат сочетает высокое качество еды и ее быстрое приготовление.

Ожидается, что количество летних кафе в Москве в этом году не снизится по сравнению с прошлым, когда в столице проходили мероприятия чемпионата мира по футболу.

Фото: vistanews.ru

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