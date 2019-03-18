Вдову известного советского хоккеиста осудили за мошенничество с жильем

Хорошевский районный суд столицы приговорил к семи годам и шести месяцам заключения за мошенничество в особо крупном размере Анну Тюменеву — вдову известного советского хоккеиста, олимпийского чемпиона Виктора Тюменева, информирует ТАСС.

Следствие установило, что женщина под видом продажи элитной недвижимости обманула около двух десятков человек на 500 млн рублей.

Стало известно, что начиная с 2007 года Анна Тюменева, представляясь сотрудницей "Дон-строя", заключила несколько договоров с жителями Москвы о продаже им элитных квартир, обещав скидку в 50%. Она утверждала, что право на подписание договоров ей предоставлено одним из руководителей компании, который был "лучшим другом" ее мужа Виктора Тюменева — олимпийского чемпиона по хоккею, скончавшегося в 2018 году.

Сначала Анна Тюменева действовала в одиночку. Но затем привлекла в помощницы своих знакомых. До 2017 года они успели собрать на элитное жилье с 28 человек около 500 млн руб. В числе жертв мошенничества оказались знакомые мошенниц, которые даже водили покупателей на стройплощадки "Дон-строя".

Фото: stolica-s.su

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