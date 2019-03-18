Элитную квартиру экс-президента Виктора Януковича, конфискованную Агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), сдали в долгосрочную аренду гражданке Украины, сообщает РБК. Имя арендатора и точный срок аренды не называются.
Ранее стало известно, что Агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами 7 февраля передало временному управляющему элитную квартиру бывшего президента Украины Виктора Януковича. Жилье находится на Оболонской набережной в Подольском районе Киева. Общая площадь квартиры - 240 квадратных метров.
Напомним, что в 2015 году в рамках уголовного дела в отношении Виктора Януковича и его окружения на резиденцию Межигорье был наложен арест. Потом имущество было передано Агентству по розыску и менеджменту активов.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича. В итоге он был вынужден покинуть Украину из-за опасений за свою жизнь.
Фото: dimnovyn.com
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
|Янукович заявил, что Европа в 2014 году его "кинула как лоха"
Киевский суд обвинил Януковича в госизмене
Эксперты предсказали Лукашенко судьбу Януковича
|СМИ: Виктор Янукович госпитализирован в Москве
К столь любопытному выводу пришли европейские ученые. Доклад исследователей из Европы опубликован на страницах научного издания EurekAlert!.
Об этом сообщают латышские средства массовой информации.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Ради самолюбования российские СМИ сколько угодно могут называть Лукашенко колхозником. Ну а какой-то клерк из белорусского МИДа считает возможным назвать российского посла счетоводом или бухгалтером.