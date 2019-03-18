Гражданке Украины сдали в аренду квартиру Януковича

Элитную квартиру экс-президента Виктора Януковича, конфискованную Агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), сдали в долгосрочную аренду гражданке Украины, сообщает РБК. Имя арендатора и точный срок аренды не называются.

Ранее стало известно, что Агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами 7 февраля передало временному управляющему элитную квартиру бывшего президента Украины Виктора Януковича. Жилье находится на Оболонской набережной в Подольском районе Киева. Общая площадь квартиры - 240 квадратных метров.

Напомним, что в 2015 году в рамках уголовного дела в отношении Виктора Януковича и его окружения на резиденцию Межигорье был наложен арест. Потом имущество было передано Агентству по розыску и менеджменту активов.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича. В итоге он был вынужден покинуть Украину из-за опасений за свою жизнь.

Фото: dimnovyn.com

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