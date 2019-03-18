Кошкам создадут условия для жизни в подвалах

Минстрой подготовил законопроект об обеспечении доступа животных в подвалы жилых домов, информирует "Интерфакс". В ближайшее время новый законопроект будет размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Сообщается, что ведомство разработало проект постановления правительства "О внесении изменений в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме". В нем предлагается урегулировать обеспечение требуемого температурно-влажностного режима подвалов многоквартирных домов. А также обеспечить гуманное отношение к попавшим в них бездомным животным.

В частности, предлагается, чтобы в подвале было отверстие для циркуляции воздуха не менее 15 на 15 см. При этом на остальных проемах планируется установить сетки с размером ячеек 0,5 см.

Причем подобные ячейки можно будет установить на все продухи по решению общего собрания собственников жилья. В министерстве уточнили, что законопроект может вступить в силу уже в четвертом квартале 2019 года.

Ранее сообщалось, что зоозащитники неоднократно призывали запретить закрывать доступ кошек в подвалы, поскольку это приводит к массовой гибели животных.

Фото: tailytales.ru

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