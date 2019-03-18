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Источник Правда.Ру

Рейтинг ликвидных "однушек" в регионах России возглавил Усть-Илимск

Недвижимость

Однокомнатные квартиры остаются самым популярным видом жилья. По итогам 2018 года рейтинг самых ликвидных "однушек" возглавил Усть-Илимск Иркутской области, сообщает РИА Новости.

Рейтинг ликвидных "однушек" в регионах России возглавил Усть-Илимск. 400949.jpeg

В столице за год "однушка", в среднем, подорожала на 8%. В Казани и Азове такие же квартиры стали дороже на 22%. Похожие результаты продемонстрировали Альметьевск, Долгопрудный (Московская область) и Сочи.

По темпам проста цен рейтинг возглавил город Усть-Илимск Иркутской области. Средний чек однокомнатной квартиры здесь за год вырос на 26%. Сегодня цена составляет 1,2 млн рублей.

По мнению экспертов, существенный рост средней стоимости может объясняться не только повышением цен на отдельные лоты. Одним из факторов стало вымывание с вторичного рынка наиболее доступных предложений.

По уровню цен, как и ожидалось, первое место заняла Москва. Купить однокомнатное жилье в столице обойдётся, ориентировочно, в 7,9 млн руб.

Самые дешёвые однокомнатные квартиры продаются в Воркуте — всего 363 тыс. руб., в среднем, за лот.

Фото: xn----7sbiew6aadnema7p.xn--p1ai

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Темы дом рынок город россия регион недвижимость область район однокомнатный
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