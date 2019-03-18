Однокомнатные квартиры остаются самым популярным видом жилья. По итогам 2018 года рейтинг самых ликвидных "однушек" возглавил Усть-Илимск Иркутской области, сообщает РИА Новости.
В столице за год "однушка", в среднем, подорожала на 8%. В Казани и Азове такие же квартиры стали дороже на 22%. Похожие результаты продемонстрировали Альметьевск, Долгопрудный (Московская область) и Сочи.
По темпам проста цен рейтинг возглавил город Усть-Илимск Иркутской области. Средний чек однокомнатной квартиры здесь за год вырос на 26%. Сегодня цена составляет 1,2 млн рублей.
По мнению экспертов, существенный рост средней стоимости может объясняться не только повышением цен на отдельные лоты. Одним из факторов стало вымывание с вторичного рынка наиболее доступных предложений.
По уровню цен, как и ожидалось, первое место заняла Москва. Купить однокомнатное жилье в столице обойдётся, ориентировочно, в 7,9 млн руб.
Самые дешёвые однокомнатные квартиры продаются в Воркуте — всего 363 тыс. руб., в среднем, за лот.
Фото: xn----7sbiew6aadnema7p.xn--p1ai
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
"Однушка" в Коптево возглавила февральский рейтинг бюджетной аренды в старой Москве
Рекордно дорогая "однушка" найдена в Петербурге
Самая дорогая "однушка" в центре Москвы стоит 139 млн рублей
|
Самая дешевая "однушка" сдается на Преображенке
К столь любопытному выводу пришли европейские ученые. Доклад исследователей из Европы опубликован на страницах научного издания EurekAlert!.
Об этом сообщают латышские средства массовой информации.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Ради самолюбования российские СМИ сколько угодно могут называть Лукашенко колхозником. Ну а какой-то клерк из белорусского МИДа считает возможным назвать российского посла счетоводом или бухгалтером.