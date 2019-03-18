Дом Пэрис Хилтон на Голливудских холмах выставили на рынок аренды за $30 тыс. в месяц

Дом Пэрис Хилтон на Голливудских холмах из реалити-шоу "Простая жизнь" выставили на рынок аренды за $30 тыс. в месяц, информирует РБК. В голливудском особняке есть бассейн, зеркальная спальня и множество диско-шаров.

Дом на Голливудских холмах, в котором раньше жила американская актриса, певица, модель и светская львица Пэрис Хилтон, выставлен на рынок аренды за $30 тыс. в месяц. Сообщается, что Хилтон продала этот особняк еще десять лет назад. Но нынешние владельцы сохранили гламурные интерьеры со времен, когда звезда светской хроники жила здесь.

Особняк имеет площадь 2,7 тыс. кв. футов. Это составляет 88 кв. м. Там есть четыре спальни, открытая терраса и бассейн. Интерьер дома украшает огромный портрет Хилтон, зеркальная спальня и множество диско-шаров.

Отмечается, что именно в этом доме снималось реалити-шоу "Простая жизнь" про вечеринки, которая устраивала звезда шоу-бизнеса.

В 2011 году бывший особняк Пэрис Хилтон предлагался в аренду за $20 тыс. в месяц. В том же году актриса заявила, что собирается стать риелтором и продавать пляжные гостиницы.

Фото: hata.by

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