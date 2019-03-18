Цены на элитное жилье в глобальных городах мира перестали расти﻿

Темпы роста цен на элитное жилье в в глобальных городах мира по итогам 2018 года замедлились, говорится в исследовании компании Savills. Во второй половине прошлого года рост сократился до 0,4%.
Эксперты отмечают, что по итогам прошедшего года было зафиксировано самое незначительное увеличение цен с момента начала глобального финансового кризиса.
Самый заметный рост цен на премиальную недвижимость (+9%) продемонстрировал Берлин. Цены на элитное жилье в Париже увеличились на 4,5%. В Мадриде рост составил на 4,3%.
В столице Туманного Альбиона произошло даже падение цен на элитную недвижимость на 2,7%.
Изменения цен на нефть повлияли на ситуацию на рынках Москвы и Дубая. Там за год упали соответственно на 4,6% и 6%.
По прогнозам аналитиков, в ближайшее время одной из тенденций развития рынков премиального жилья в мегаполисах мира станет плавный, но стабильный рост цен.
По данным компании Savills, рост арендных ставок в мировых городах также снизился. В итоге доходность от сдачи в аренду премиального жилья достигла минимальных показателей за последние 10 лет — всего 3,2%.
Фото: aldoren.ru
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