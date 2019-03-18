Оформить документы придется владельцам 2 млн незарегистрированных гаражей

Закон о возможности оформления права собственности на недвижимость для владельцев старых гаражей, утративших разрешительные документы, разработали в Минэкономразвития РФ, пишет "Российская газета".

В настоящее время в России насчитывается более 2 млн гаражей, которые были построены до 2005 года, когда было введено современное градостроительное регулирование.

Как отмечают законодатели, такие гаражи нельзя считать самостроями. Однако существуют проблемы, которые не позволяют гражданам оформить их в собственность. Дело в том, что в действующем законодательстве не зафиксирован статус подобных объектов недвижимости.

К тому же как правило документы о предоставлении земельных участков или разрешающих строительство гаражей были утеряны. Поэтому процесс купли-продажи таких объектов серьезно усложняется.

Помимо этого, граждане не могут противостоять сносу гаражей в случае, если муниципалитет захочет забрать землю.

Законодательная новелла позволит устранить существующие пробелы и ввести соответствующие понятия в правовое поле.

Ожидается, что уже в августе проект ФЗ "О гаражах, о порядке приобретения прав на них" представят на рассмотрение российского правительства. А в конце года документ планируется внести в Государственную Думу.

Фото: autoexpertnost.ru

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