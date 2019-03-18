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Источник Правда.Ру

Дешевые загородные дома в регионах продаются как правило без коммуникаций

Недвижимость

Часто дешевая загородная недвижимость не имеет коммуникаций и требует дополнительных вложений. Наиболее низкая цена на загородный дом в России составляет всего 40 тыс. рублей, говорится в исследовании портала "Мир квартир". Столько стоит недостроенный дом в Омской области, расположенный на участке площадью 9 соток.

Дешевые загородные дома в регионах продаются как правило без коммуникаций. 400907.jpeg

За свою недвижимость хозяин готов получить даже не обязательно деньгами, а полноприводным автомобилем не старше 2010 года, говорится в объявлении.

Как отмечают эксперты, в базе предложений есть немало домов на продажу за 45 тыс. руб. В частности, по такой цене предлагается участок в 4 сотки на окраине Челябинска с 14-метровым домиком. Дом запущен, но зато на нем есть водопровод и плодовые деревья.

Похожую цену просят за дом в Кемеровской области. Это сруб на участке в 14 соток, объект не имеет электричества и требует ремонта.

В Ханты-Мансийске продается дом уже подороже - за 60 тысяч рублей. Это домик на полозьях. Меблированный, окна пластиковые. Есть большой пристрой. В объявлении говорится, что предполагается самовывоз.

Фото: remontik.org

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