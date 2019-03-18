Вторичное жиле в России перестало дорожать - эксперты

За последний месяц стоимость жилья на вторичном рынке в крупных региональных центрах практически не менялась, пишет "Коммерсант". Из-за повышения ставок по ипотеке платить за недвижимость больше покупатели пока не готовы.

Как отмечают эксперты, средний чек "квадрата" за последний месяц увеличился не более чем на 1%. В большинстве локаций и вовсе остался прежним.

В частности, в Нижнем Новгороде средняя цена предложения на вторичном рынке в настоящий момент составляет 69,1 тысячи рублей за 1 квадратный метр. Это всего на 0,6% выше значения середины февраля.

В Казани квартиры оцениваются в среднем в 81,6 тысячи рублей за 1 кв. м. За месяц они вовсе не подорожали.

В Ростове-на-Дону вторичное жилье за месяц даже подешевело на 1,4%. В Краснодаре и Самаре в месячной перспективе цены не изменились.

Что касается столичного мегаполиса, то здесь наиболее дорогие варианты вторичного жилья сейчас представлены в центральных районах. Средняя стоимость вторичного жилья здесь достигает 366 тысяч рублей за 1 квадратный метр.

По мнению аналитиков, по итогам прошлого года стоимость квартир в большинстве российских городов достигла трехлетнего максимума и в ближайшее время больших изменений в цене не предвидится.

Фото: rbc.ru

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