Дом Нирнзее с жар-птицами на Тверской-Ямской объявлен памятником архитектуры

Доходный дом Калиновской с жар-птицами на Тверской-Ямской признан памятником архитектуры и теперь будет находиться под защитой городских властей, сообщает портал правительства Москвы.

Список объектов культурного наследия столицы пополнился доходным домом Е. К. Калиновской. Пятиэтажное здание было возведено в 1911 году. Дом имеет уникальные элементы декора. В частности, украшающие фасад наличники над окнами в виде жар-птиц.

Главным архитектором проекта дома Калиновской стал известный в то время Эрнст-Рихард Нирнзее. Доходный дом Калиновской относится к стилю поздний модерн.

Необычный фасад здания украшен керамическими изразцами. Они были изготовлены на заводе Саввы Мамонтова. Фасад представляет собой ассиметричную оболочку, которая акцентируется шестиугольными окнами. Именно они стали самым узнаваемым элементом дома в центре столицы.

Над росписями здания в свое время работали известные русские художники Врубель, Васнецов, Поленов. В настоящее время доходный дом Калиновской остается жилой постройкой.

Фото: news.rambler.ru

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