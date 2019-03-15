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Исторический центр Краснодара не будут застраивать высотками

Недвижимость

Новое строительство в границах исторического центра Краснодара не должно превышать 21 метра, информирует ТАСС. Помимо этого, по краям здания не должны быть выше четырех этажей.

Исторический центр Краснодара не будут застраивать высотками. 400823.jpeg

По решению губернатора региона Вениамина Кондратьева будут внесены изменения в генплан города. Это будет сделано для того, чтобы сохранить объекты исторического наследия и создать комфортное жилье.

Как сообщалось ранее, в 2017 году власти Краснодара разработали ограничения на высоту застройки вдоль бульвара по центральной улице Краснодара Красной. Таким образом было запрещено строить в этой локации и на прилегающих кварталах от улицы Хакурате до Офицерской здания выше 20 этажей.

Отмечается, что в границах исторического центра Краснодара в настоящее время расположен 271 объект культурного наследия. Комплексную реконструкцию жилых кварталов в историческом центре планируется проводить в одном стиле. Власти намерены оборудовать в этом районе многоярусную подземную парковку, учитывая то, что в историческом центре сосредоточена городская деловая жизнь.

Фото: yuga.ru

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Темы горд жилье центр здание парковка краснодар исторический недвижимость строительство
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