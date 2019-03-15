Росреестр зафиксировал всплеск продаж квартир в новостройках Москвы﻿

Общее количество сделок по продаже квартир в новостройках столичного мегаполиса по договорам долевого участия (ДДУ) в феврале 2019 года выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС.

Помимо этого, Росреестр зарегистрировал более 7 тыс. сделок с привлечением ипотечных займов. Всего в феврале текущего года года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 7 207 ДДУ на жилую недвижимость. Это на 33,6% больше, чем в январе этого года.

Эксперты отмечают также рост числа сделок по договорам купли-продажи жилой недвижимости. Так, в феврале зарегистрировано 12 197 прав. Это на 24% превышает показатели января и на 20% выше аналогичных показателей прошлого года.

Что касается сделок с привлечением ипотечных кредитов, то в феврале Росреестр зарегистрировал 7001 ипотеку. Это на 26% больше, чем месяцем ранее. Если сравнивать с прошлым годом, то рост составил уже 40% от уровня начала 2018 года.

Фото: kvartirimoskva.ru

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