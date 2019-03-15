Молодые специалисты соцсферы Севастополя получат квартиры по льготной цене

Работники сфер образования, здравоохранения и культуры смогут приобрести в Севастополе около 500 квартир в новостройках по льготной цене, информирует ТАСС.

Власти Севастополя предоставят жилье молодым специалистам взамен на обязательство отработать в медицинских и образовательных учреждениях города не менее 10 лет.

По словам губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, в городе в течение ближайших четырех лет будут построены 25 объектов социальной сферы. В связи с этим будет востребовано около двух тысяч молодых специалистов. Особенно актуальным является вопрос жилья для врачей и учителей, отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что с 2019 года льготные категории жителей Севастополя смогут приобретать жилье в городе по ценам втрое ниже рыночной стоимости недвижимости. Такие квартиры предназначаются определенным категориям севастопольцев. В частности, для очередников из категории молодых семей и инвалидов. В этот список включены и молодые специалисты.

Фото: primechaniya.ru

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