Московские рестораторы готовятся к открытию сезона летних кафе﻿

Рестораны и кафе столичного мегаполиса откроют около 3 тыс. веранд весной 2019 года, информирует ТАСС. Сезон работы летних кафе стартует с 1 апреля.

За две недели до начала работы сезонных заведений рестораторы имеют право приступить к монтажу и обустройству сезонных летних кафе на территории Москвы. В текущем году в Москве планируется открыть порядка 2,9 тысяч летних кафе.

Такие данные приводит Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы. Отмечается, что для размещения сезонного объекта необходимо включить кафе в специальную схему размещения. Что касается земельного участка, то для летней веранды он предоставляется бесплатно.

Сам сезон работы летних кафе строго регламентирован. Работа летних кафе продлится до 1 ноября. После этого срока конструкции необходимо демонтировать самостоятельно.

Эксперты отмечают, что в столице заметно вырос спрос на аренду коммерческой недвижимости в границах Садового кольца. В частности, на улицах Долгоруковская и Новослободская почти на треть увеличилось количество торговых точек.

Фото: archsovet. msk.ru

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