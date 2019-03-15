Власти Амстердама запретят покупку жилья под аренду﻿

Власти Амстердама хотят ввести новое правило, в соответствии с которым люди, покупающие новое жилье, должны будут сами жить в нем, а не сдавать его в аренду, сообщает ТАСС.

По мнению властей города, такая мера позволит предотвратить приобретение недвижимости инвесторами, которая приводит к росту цен на жилье в Амстердаме. Отныне запрет на сдачу будет включен в правила земельной ренты.

Эксперты отмечают, что это должно привести к желаемым результатам, поскольку муниципалитет владеет большей частью земли под строительство жилья.

Власти Амстердама принимают и ряд других мер, чтобы сделать жилье в голландской столице более доступным. В частности, было предложено установить максимальную цену для объектов недвижимости среднего класса.

Власти королевства Нидерландов также подготовили ряд мер, направленных на борьбу с незаконной субарендой муниципального жилья и превышающей установленные сроки краткосрочной аренды.

Фото: prosto.aero

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