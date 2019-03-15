Крым получит 1,5 млрд рублей на открытие яслей для детей младше 3-х лет﻿

В Крыму в ближайшие годы откроют 1200 мест в яслях для детей младше 3 лет, пишет "Комсомольская правда". Очереди в детсады Крыма должны исчезнуть через 2 года.

По словам министра просвещения РФ Ольги Васильевой, для этих целей предусмотрена субсидия в размере в 1,5 миллиарда рублей. Всего в настоящее время в Крыму в ясли ходит 4 тысячи маленьких жителей полуострова. В детские сады республики ходят 66 тысяч детей от 3 до 7 лет.

Помимо этого, более 750 миллионов получит республика на создание новых мест в общеобразовательных школах. 300 миллионов из них направят в сельские школы уже в текущем году. К 2020 году на полуострове появятся более 15 тысяч мест в дошкольных учреждениях.

По общероссийской статистике, на начало 2018 года очереди в сады для детей в возрасте от трех до семи лет сохранялись в 13 регионах. По состоянию на 1 января прошлого года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет составляла 79,8%.

Фото: crimea. kp.ru

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