Крым получит 1,5 млрд рублей на открытие яслей для детей младше 3-х лет﻿

В Крыму в ближайшие годы откроют 1200 мест в яслях для детей младше 3 лет, пишет "Комсомольская правда". Очереди в детсады Крыма должны исчезнуть через 2 года.
По словам министра просвещения РФ Ольги Васильевой, для этих целей предусмотрена субсидия в размере в 1,5 миллиарда рублей. Всего в настоящее время в Крыму в ясли ходит 4 тысячи маленьких жителей полуострова. В детские сады республики ходят 66 тысяч детей от 3 до 7 лет.
Помимо этого, более 750 миллионов получит республика на создание новых мест в общеобразовательных школах. 300 миллионов из них направят в сельские школы уже в текущем году. К 2020 году на полуострове появятся более 15 тысяч мест в дошкольных учреждениях.
По общероссийской статистике, на начало 2018 года очереди в сады для детей в возрасте от трех до семи лет сохранялись в 13 регионах. По состоянию на 1 января прошлого года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет составляла 79,8%.
Фото: crimea. kp.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Для стимулирования рождения первенцев откроют ясли
|Индустриальный парк "Феодосия" создадут в Крыму
Железную дорогу из Тамани в Крым проложили уже наполовину
Делегация французских политиков снова летит в Крым
США не удалось оказать давление на Китай. Си Цзиньпин предложил Николасу Мадуро помощь в восстановлении энергосистемы - жертвы хакерской атаки США.
Кремль намерен привлечь в страну как можно больше русскоязычных мигрантов. Россия должна выбирать "наилучших" преселенцев, считает эксперт Богдан Безпалько.
Управление верховного комиссара по правам человека ООН подготовило доклад, в котором говорится об "атмосфере запугивания" в преддверии президентских выборов.
СКР возбудил уголовное дело против идеолога новой Украины Владимира Вятровича по обвинению в реабилитации нацизма. Почему же не против украинского государства?