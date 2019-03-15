Новый социальный проект для детей-сирот стартовал в Челябинске, пишет "Российская газета". Участники эксперимента по адаптации к взрослой жизни будут проживать в специальных квартирах-тренажерах.
Сообщается, что претенденты на проживание в квартирах проходят предварительный отбор. Прежде всего, тесты на психологическую совместимость. Также дети-сироты должны продемонстрировать базовые житейские навыки. В частности, умение организовать свой досуг и вести домашнее хозяйство.
Привыкать к новой жизни участники эксперимента будут постепенно. Сначала предстоит научиться самостоятельно просыпаться по утрам, готовить себе завтраки, полдники и ужины. Далее — убираться в квартире. Еще — самостоятельно ходить в поликлинику за талоном к врачу и оплачивать коммунальные услуги.
После успешного прохождения этапов взросления всеми новоселами в квартиры в порядке очереди будут заселяться следующие участники проекта.
По замыслу авторов социальной инициативы, в этом году адаптироваться к взрослой жизни должны 14 выпускников местного центра.
По словам губернатора региона Бориса Дубровского в текущем году в области должны открыться 16 тренинговых квартир: семь в Челябинске и по одной в Златоусте, Каслях, Магнитогорске, Чебаркульском районе, Коркино, Южноуральске, Верхнеуральске, Миассе и Кусе.
Фото: sitv.ru
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