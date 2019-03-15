Самые низкобюджетные квартиры для найма в старой Москве находятся в пешей доступности от станций метрополитена. Об этом говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость.
На первом месте в мартовском рейтинге самых дешевых квартир под аренду стоит 1-комнатный лот за 20 тыс. рублей в 20 минутах ходьбы от ст. м. "Речной вокзал". Площадь квартиры - 36 кв. м. Кухня — 6 кв. м. Жилье находится на 5-м этаже 9-этажного дома на улице Ляпидевского.
Второе место занял лот со ставкой 22 тыс. рублей. За эти деньги сдается "однушка" под ремонт. В ней есть бытовая техника и минимум мебели. Площадь квартиры 38 кв. м. Кухня — 6 кв. м. Квартира располагается на 5-м этаже панельной 9-этажки в проезде Якушкина в 7 минутах ходьбы от станции метро "Отрадное".
Почетное третье место досталось квартире за 25 тыс. рублей в месяц. Оговаривается, что это предложение строго для супружеской четы. Это 1-комнатное жилье площадью 41 "квадрат" в 5-ти минутах ходьбы от станции метро "Улица Горчакова".
Фото: m.realtai.ru
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