Спецприз премии MIPIM Awards в Каннах присудили московскому парку "Зарядье"

Московский парк "Зарядье" и расположенный на его территории концертный зал удостоены специального приза профессионального жюри престижной международной премии в области архитектуры и девелопмента MIPIM Awards в Каннах, сообщает РИА Новости.
Профессиональное жюри дало высокую оценку уникальному парку в центре российской столицы. Парк был построен впервые за последние 200 лет.
Отмечается, что парк "Зарядье" вместе с концертным залом попал в шорт-лист в категории "Лучший проект восстановления городской среды". В эту же номинацию вошли Национальный центр искусств Гаосюна (Тайвань), экопарк из китайского города Чанчунь и победитель в этой категории — проект реконструкции исторического центра Франкфурта-на-Майне.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, эту премию хотят получить люди во всем мире. "Впервые за 30 лет мы это сделали", — подчеркнул чиновник.
Как писала "Правда.Ру", парк "Зарядье" открыли в 2017 году в день празднования 870-летия Москвы. Парк построен напротив Московского Кремля на месте снесенной гостиницы "Россия".
Фото: zaryade-park.ru
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