Квартиры-студии в центре и на окраине Петербурга сравнялись в цене

Самый доступный студийный лот в историческом центре города можно купить, имея сумму в 2,35 млн рублей, говорится в исследовании компании "Метражи". За эти деньги можно приобрести квартиру площадью почти 20 кв. м рядом со станцией метро "Лиговский проспект".

Самый дорогой лот в сегменте компактных квартир-студий выставлен на улице Рылеева. Там подобное жилье площадью до 30-ти "квадратов" обойдется уже в 4,5 млн рублей.

Главным преимуществом данного лота является близость к метро. Это всего 4 минуты пешком до станции метро "Чернышевская". А также наличие сразу 4 окон в квартире. И, конечно, высота потолков — 3,5 метра.

По словам генеральный директор ГК "Метражи" Евгения Морозова, несмотря на то, что данные объекты имеют уникальное местоположение, цены на них нельзя назвать запредельными.

К сравнению, готовая квартира-студия вблизи от метро "Парнас" на окраине Северной столицы в районе КАД обойдется в сумму около 2,7-3 млн рублей. Площадь в новостройке будет больше — порядка 30-32 метров.

"Правда, ликвидность объекта, который располагаются в центре будет существенно выше", — подчеркнул Евгений Морозов.

Фото: baraholka.com.ru

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