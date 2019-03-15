Знаменитую затопленную колокольню в Калязине восстановят

Завершена разработка проектно-сметной документации по реставрации одной из главных достопримечательностей Тверской области, сообщает "Интерфакс". Речь идет о знаменитой колокольне Николаевского собора в Калязине.
Сейчас идет передача памятника архитектуры в собственность региона. По словам губернатора Игоря Рудени, этот до 1 мая процесс должен быть завершен.
Помимо восстановления внешнего вида архитектурного памятника на колокольне оборудуют подсветку и установят часы.
В рамках проекта "Волжское море" к основным туристическим объектам в Калязине планируется отремонтировать дороги.
Сообщается, что колокольня была построена в стиле классицизма в 1800 году при Никольском соборе бывшего Николо-Жабенского монастыря. При создании Угличского водохранилища в 1940-х годах старая часть Калязина оказалась затопленной. Николаевский собор был разобран. Колокольню же было решено оставить в качестве маяка.
В конце 1980-х годов фундамент колокольни был укреплен. Вокруг нее был создан искусственный островок с лодочным причалом.
Фото: ria. ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
|Рухнула "колокольня счастья" Алексея Балабанова
Колокольня зазвонит с помощью с пульта
Первая в мире ледяная колокольня появилась в Архангельске
США не удалось оказать давление на Китай. Си Цзиньпин предложил Николасу Мадуро помощь в восстановлении энергосистемы - жертвы хакерской атаки США.
Кремль намерен привлечь в страну как можно больше русскоязычных мигрантов. Россия должна выбирать "наилучших" преселенцев, считает эксперт Богдан Безпалько.
Управление верховного комиссара по правам человека ООН подготовило доклад, в котором говорится об "атмосфере запугивания" в преддверии президентских выборов.
США не удалось оказать давление на Китай. Си Цзиньпин предложил Николасу Мадуро помощь в восстановлении энергосистемы - жертвы хакерской атаки США.