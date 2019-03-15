Знаменитую затопленную колокольню в Калязине восстановят

Завершена разработка проектно-сметной документации по реставрации одной из главных достопримечательностей Тверской области, сообщает "Интерфакс". Речь идет о знаменитой колокольне Николаевского собора в Калязине.

Сейчас идет передача памятника архитектуры в собственность региона. По словам губернатора Игоря Рудени, этот до 1 мая процесс должен быть завершен.

Помимо восстановления внешнего вида архитектурного памятника на колокольне оборудуют подсветку и установят часы.

В рамках проекта "Волжское море" к основным туристическим объектам в Калязине планируется отремонтировать дороги.

Сообщается, что колокольня была построена в стиле классицизма в 1800 году при Никольском соборе бывшего Николо-Жабенского монастыря. При создании Угличского водохранилища в 1940-х годах старая часть Калязина оказалась затопленной. Николаевский собор был разобран. Колокольню же было решено оставить в качестве маяка.

В конце 1980-х годов фундамент колокольни был укреплен. Вокруг нее был создан искусственный островок с лодочным причалом.

Фото: ria. ru

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