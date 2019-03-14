Москва подписала соглашение с Ниццей по инновациям в городском хозяйстве﻿

Власти Москвы заключили соглашение о сотрудничестве с мэрией Ниццы, информирует РИА Недвижимость. Это произошло во время выставки недвижимости MIPIM в Канне.

По словам главы департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергея Черёмина, Ницца является лидером среди представителей смарт-сити и первым городом по инновациям во Франции. Поэтому такое сотрудничество открывает новые перспективы.

Интерес Москвы, по словам чиновника, состоит во взаимодействии в сфере инновационных технологий и их внедрении в сферы городского хозяйства.

Отмечается, что программа сотрудничества включает обмен опытом в области реализации проекта "Активное долголетие", а также развития технопарков, технополисов и информационно-коммуникационных технологий.

Помимо этого взаимодействие будет осуществляться в области повышения эффективности городского управления по программе "Умный город" и развития цифровой среды.

Областями сотрудничества Москвы и Ниццы по-прежнему остаются защита городской окружающей среды, сотрудничество в области культуры и культурного наследия. Помимо этого, будут углубляться контакты в сферах спорта и туризма.

Фото: nsk.plus.rbc.ru

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