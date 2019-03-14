В Сочи прошла встреча обманутых дольщиков и собственников сносимого жилья с мэром города Анатолием Пахомовым, сообщает "RT". Жители домов, в отношении которых инициированы иски о сносе, потребовали отозвать их.
Также пострадавшие предложили объявить мораторий на вступившие в силу решения судов по сносу уже построенных домов на средства дольщиков.
На встрече удалось договориться о создании рабочей группы. В нее, помимо представителей администрации и самих дольщиков, предложено включить представителей службы судебных приставов и прокуратуры.
По словам мэра, будут рабочие группы по 20-30 человек. В этих рабочих группах будут и юристы, которые будут предлагать, как же выйти из сложившейся ситуации в их городе.
"И я либо мои заместители обязательно будем принимать участие в этих рабочих группах", — подчеркнул мэр. Возможно, к этой работе будут привлечены депутаты Госдумы.
Помимо этого, как сообщалось ранее, несколько сотен краснодарских семей, купивших квартиры в ЖК "Форт Карасун", рискуют остаться без жилья. Застройщик не справляется со сроками и опаздывает уже на три c половиной года со сдачей объекта.
Фото: otr-online.ru
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