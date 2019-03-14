Новоселов по реновации после 40 лет жизни в "хрущевке" ﻿поздравил Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в гостях у семьи, получившей новое жилье по программе реновации, сообщает ТАСС. Глава столицы приехал в район Северное Измайлово, чтобы осмотреть квартиру новоселов.

Как сообщают СМИ, столичный мэр продемонстрировал приверженность традициям и принес с собой кошку, чтобы запустить ее в новую квартиру.

Сергей Собянин поздравил с новосельем пенсионеров, которые прожили в "хрущевке" почти четыре десятилетия. Новый дом хозяев квартиры расположен всего в 200 метрах от прошлого жилья.

Отмечается, что программа реновации помогла семье из четырех человек переселиться в двухкомнатную квартиру. Ее площадь больше старой "двушки" на 10 квадратных метров.

Глава города подчеркнул, что в районе Северное Измайлово предстоит переселить еще более 170 ветхих домов периода индустриального домостроения.

Как сообщалось ранее, мэр Москвы вышел с предложением выделить на реновацию 15 миллиардов рублей дополнительно.

Фото: ugorizont. ru

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