Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в гостях у семьи, получившей новое жилье по программе реновации, сообщает ТАСС. Глава столицы приехал в район Северное Измайлово, чтобы осмотреть квартиру новоселов.
Как сообщают СМИ, столичный мэр продемонстрировал приверженность традициям и принес с собой кошку, чтобы запустить ее в новую квартиру.
Сергей Собянин поздравил с новосельем пенсионеров, которые прожили в "хрущевке" почти четыре десятилетия. Новый дом хозяев квартиры расположен всего в 200 метрах от прошлого жилья.
Отмечается, что программа реновации помогла семье из четырех человек переселиться в двухкомнатную квартиру. Ее площадь больше старой "двушки" на 10 квадратных метров.
Глава города подчеркнул, что в районе Северное Измайлово предстоит переселить еще более 170 ветхих домов периода индустриального домостроения.
Как сообщалось ранее, мэр Москвы вышел с предложением выделить на реновацию 15 миллиардов рублей дополнительно.
Фото: ugorizont. ru
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